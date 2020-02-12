Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na küfür sitemi: "Hiçbir insan hak etmez"

Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, İBB Meclisi’nde AK Parti’li Aşıkkutlu’ya küfür ettiği iddialarıyla ilgili, İmamoğlu’na sert eleştiriler yöneltti. FOX TV Ana Haber sunucusu, gerekçesi ne olursa olsun, İmamoğlu’nun böyle bir hakkı olmadığını ifade etti.

İNSANLAR KENDİLERİNE HAKİM OLMALI

Fatih Portakal, İmamoğlu’nun zor bir durumda olabileceğini, İstanbul gibi bir şehri birçok zorluk altında yönetmeye çalıştığını ancak kimsenin kimseye hakaret etmemesi gerektiğini, şu sözleri ile ifade etti:

''Neticede kimse kimseye hakaret edemez. Böyle bir hakkı da yok. Hele hele siyasetçilerin, hele hele insanların farklı bir gözle baktıkları İmamoğlu profiline aykırı bir davranıştır bu. Umarım bu son olur. İnsanlar öfkelerini kontrol etmek zorunda. Bu herkes için geçerli. Sadece beyefendi için değil. Benim için de herkes için de geçerli. Yönetenler için de. Hiçbir insan küfürü hak etmez, etmemelidir.''

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun, İBB Meclisi üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’nun kendisine, “Kayak nasıldı?” diye sorması üzerine küfür ettiği iddia edildi. Bunun üzerine, İmamoğlu’nun özür dilemesini talep eden AK Parti grubu, salonu terk edeceğini söyledi. Araya giren Göksel Gümüşdağ’ın ardından İmamoğlu “Üzüntümü dile getiriyorum” dedi ve AK Parti grubu salonu terk etmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Akif Aşıkkutlu'dan özür diledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili isme küfür ettiği anların videosu çıkt