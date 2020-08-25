Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim belli oldu: Selçuk Tepeli

Fatih Portakal'ın Fox TV'den ayrılması üzerine yerine ana haber sunucusu olarak kimin geleceği merak konusuydu. İddiaların tepesinde yer alanSelçuk Tepeli, bu sabah sunduğu canlı yayın programında Habertürk TV ekranlarına veda etti.

SELÇUK TEPELİ'DEN HABERTÜRK'E VEDA

Fatih Portakal, Haziran ayında çıktığı tatildeyken Fox TV'ye dönmeme kararı almış, kanal tarafından yapılan bilgilendirmede sunucunun ayrılık kararı aldığı ifade edilmişti. Bu kararın ardından yerine geçecek kişi olarak bazı gazetecilerin ismi gündeme geldi. İddialar arasında en çok konuşulan kişi ise Selçuk Tepeli idi. İddiaları doğrulayacak nitelikte bir adım aran Tepeli, Habertürk'e veda ettiğini canlı yayında açıkladı.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 senesinde İstanbul doğdan Selçuk Tepeli, 46 yaşındadır.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la beraber Eksen isimli uygulaması yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın vazifiyeti bırakmasından snora Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği vazifiyetinde getirilmişti.

Selçuk Tepeli, ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanıdır. 2018'in ortalarına kadar Habertürk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve daha sonra Habertürk haber ağı, 2020 yılına kadar Türkiye'nin en büyük televizyon haber odalarından birine liderlik ediyor. Selçuk, geçmişte Newsweek's Turkish edition ve Aktüel gibi yüksek profilli haber dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

Kariyeri boyunca çok sayıda gazetecilik Ödülü kazanan takımlara liderlik eden Selçuk, ünlü Türk ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptı, 40'tan fazla ülkeye düzinelerce resmi başkanlık gezisi izledi. Sık sık Türk haber yayınlarında siyasi yorumcu olarak yer alıyor ve geçmişte güncel olaylar şovlarına ev sahipliği yapıyor. Selçuk, basılı, dijital ve televizyon gibi çeşitli medya platformlarında deneyime sahiptir. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Fransa'daki Science Po Rennes'de okudu. Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.