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  3. Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri hangi kanalda?

Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri hangi kanalda?

İnternet kullanıcıları Fatih Savaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde sizler için Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri hangi kanalda? sorularının yanıtlarına yer verdik. Detaylar haberimizde...

Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri hangi kanalda?

Fatih Savaş'ın hayatı internet kullanıcıları tarafından araştırılan konular arasına girdi. Peki Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri hangi kanalda? Haberimizde merak edilen tüm soruların cevaplarını derledik.

FATİH SAVAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Fatih Savaş, ilahiyatçı ve hafızdır. 1996 yılında Hırvatistan'da düzenlenen "Uluslararası Hafızlık, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"na Türkiye'yi temsil ederek katılmış ve birincilik ile tamamlamıştır. 

Fatih Savaş, 2013'te Kanal 360, 2014'te TV8, 2015'te TRT Diyanet'te sahur ve iftar programlarını sunmuştur.

Fatih Savaş'ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu hakkında net bir bilgi henüz yer almamaktadır.

FATİH SAVAŞ İLE SAHUR SOHBETLERİ HANGİ KANALDA?

Fatih Savaş, FOX TV ekranlarında yayınlanan "Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri" programının sunucusudur. Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri, her ramazan ayında FOX TV ekranlarında 02:45'te başlamaktadır. 

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