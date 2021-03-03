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Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti: Alpaslan Öztürk aslan oldu

Galatasaray'ın Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun transferini Teknik Direktör Fatih Terim'in oyuncunun birçok mevkide forma giydiği için özellikle istediği belirtildi.

Fatih Terim istedi, yönetim harekete geçti: Alpaslan Öztürk aslan oldu

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu. Fanatik gazetesinin haberine göre Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen sarı kırmızılı yönetim istikrarları performansı ile Göztepe'de ilk 11'in değişmez ismi olan Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Tecrübeli oyuncu yeni sezonda bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a transfer olacak. 

ALPASLAN ÖZTÜRK'ÜN PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe forması ile mücadele ettiği 12 maçta ilk 11'de maça başlayan tecrübeli futbolcu 1 gol kaydetti, 3 kez sarı kart gördü.

KARİYERİ

Alpaslan Öztürk kariyerinde bugüne kadar sırasıyla Beerschot, Standart Liege, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor takımlarında forma  ve şimdilerde Göztepe forması giydi.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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