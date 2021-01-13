Fatih Terim istifa mı etti? | Fatih Terim Galatasaray'dan gönderiliyor mu?

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in istifa ettiği yönünde Twitter'da yapılan paylaşımlar ile dolaşan iddialar üzerine açıklama yapıldı. PekiFatih Terim istifa mı etti? | Fatih Terim Galatasaray'dan gönderiliyor mu? İşte ayrıntılar...

FATİH TERİM İSTİFA MI ETTİ?

Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor ile oynadıkları kupa maçı sonrası yaptığı "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor." açıklaması çok konuşuldu.

Bunun üzerine Twitter'da Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiaları dolaşmaya başladı. Bunun üzerine yönetimden açıklama geldi

FATİH TERİM GALATASARAY'DAN GÖNDERİLİYOR MU?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Haber Global'e yaptığı açıklamada "Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının, perşembe günü GS TV'de saat 14:00'teki canlı yayın sırasında konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim yaptığı açıklamada "Yönetimle transfer için bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağolsun, canınız sağolsun demek sanırım en doğrusu" ifadelerini kullanmıştı.