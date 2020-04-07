Fatih Terim, İtalyan gazeteci arkadaşı hayatını kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti ölümü ile ilgili Instagram hesabında bir veda mesajı paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Alessandro Rialti için bir video paylaştı ve paylaşımın açıklama kısmına, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat..." notunu düştü.

Fatih Terim, 2000-2001 yılları arasında İtalya'da önce Fiorentina'yı ardından Milan'ı çalıştırmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Instagram hesabında paylaştığı video: