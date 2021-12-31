Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans göstererek gruptan çıkan Galatasaray, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise umduğunu bulamadı. Sezon başında yaptığı transferlerle yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-kırmızılı ekipte işler yolunda gitmeyince Fatih Terim de eleştirilerin odak noktası haline geldi. Peki Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu? işte cevaplar...

FATİH TERİM SON DAKİKA İSTİFA HABERİ GELECEK Mİ?

Takımın son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Denizlispor'a elenmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim hakkında istifa edeceği yönünde haberler çıksa da deneyimli çalıştırıcı takımın başında kalmıştı. Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada "Dediğim gibi, Galatasaray'a zarar verecek varsa kendim dahil hepsinin önüne geçerim. Müsaade etmem kendime de" açıklamasında bulundu. Sonrasında ise başkan Burak Elmas ile Terim'in bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

FATİH TERİM TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında yapılan toplantıda Terim'in takıma takviye yapılmasını istediği ancak Burak Elmas'ın ise maddi olarak limitleri yeterince zorladıkları gerekçesiyle bu talebi reddettiği ifade edildi. Kesin olarak reddedilen bu talebin ardından sinirlendiği ve moralinin de bozuk olduğu öğrenilen Fatih Terim'in yakın zaman içerisinde istifasını sunmasının camiayı şaşırtmayacağı belirtildi.