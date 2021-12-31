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Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu?

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan ve son olarak da Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da Fatih Terim'in görevini bırakacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Peki Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu? Detaylar haberimizde...

Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu?

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir performans göstererek gruptan çıkan Galatasaray, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise umduğunu bulamadı. Sezon başında yaptığı transferlerle yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-kırmızılı ekipte işler yolunda gitmeyince Fatih Terim de eleştirilerin odak noktası haline geldi. Peki Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu? işte cevaplar...

Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu?

FATİH TERİM SON DAKİKA İSTİFA HABERİ GELECEK Mİ?

Takımın son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Denizlispor'a elenmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim hakkında istifa edeceği yönünde haberler çıksa da deneyimli çalıştırıcı takımın başında kalmıştı. Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada "Dediğim gibi, Galatasaray'a zarar verecek varsa kendim dahil hepsinin önüne geçerim. Müsaade etmem kendime de" açıklamasında bulundu. Sonrasında ise başkan Burak Elmas ile Terim'in bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu?

FATİH TERİM TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında yapılan toplantıda Terim'in takıma takviye yapılmasını istediği ancak Burak Elmas'ın ise maddi olarak limitleri yeterince zorladıkları gerekçesiyle bu talebi reddettiği ifade edildi. Kesin olarak reddedilen bu talebin ardından sinirlendiği ve moralinin de bozuk olduğu öğrenilen Fatih Terim'in yakın zaman içerisinde istifasını sunmasının camiayı şaşırtmayacağı belirtildi.

Fatih Terim son dakika istifa haberi gelecek mi? Fatih Terim takımdan ayrılmayı düşünüyor mu?

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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