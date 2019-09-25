Fatih Terim: Tribünde olmak çok zor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sabahki antrenman öncesinde basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Terim, Ali Koç’un yaptığı açıklamaya cevap vermeye değer olmadığını belirtirken, ceza nedeniyle tribünde olmanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Fatih Terim’in açıklamalarından derlediğimiz sözler şöyle;

“(Ali Koç’un sözleri hakkında) Değseydi verirdim, baktım inceledim. Değmeyeceğine karar verdim. Cevap vermedim. Değseydi cevabımı verirdim.

Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız, ulaşamıyorsunuz. Çok üzülüyorum. Hoş değil.

Rotasyon yine olabilir. Futbolculara haftada 3 maç oynayama alışacaklar. Bahaneye yer yok!

Maçlarda farkı 1’de tutmamak lazım. 1 fark önde veya geride iseniz galip veya mağlup diyemezsiniz. Rahat olmamız için 2 fark yapmamız lazım. 2 fark her zaman iyidir. Ona rağmen bazen olmaz ve bu kez de 1-0’lık skoru koruyup maçtan galip ayrılmalısınız. Çünkü siz büyük takımsınız.

Herkes kazanmak ister. Geçen seneki maç enteresan. Daha farklı olacak bir maç, 2-2 berabere bitti. Seyircimizle beraber maçın lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz hazır.

Geçen sene ve bir önceki sezon şampiyon Galatasaray’dı. Yardımcılarım o zaman da vardı. Şampiyonluklarda büyük katkıları var. Herkesin farklı sorumluluklarımı var. 3'ü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır. Tek ortak yanları üçünün de yardımcılarım olması. Kişiliklerine laf kondurmam.”