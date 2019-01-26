Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer konusunda kulübün içinde bulunduğu durumu tasvip etmediğini söyleyerek, "Bu durumu Galatasaray'a uygun bulmuyorum" dedi.

Galatasaray taraftarından transfer sezonunun bitiş günü olan perşembeye kadar sabır isteyen deneyimli teknik adam, oynanan futboldan da memnun olduğunu vurguladı.

FATİH TERİM MAÇ SONUNDA NE DEDİ?

Hakikaten zorlu zemin. Havaya bir şey diyeceğimiz yok ama sahaya diyeceğimiz bir şeyler var açıkçası. Ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. Umarım ciddi sakatlarıklar olmadı. Antrenmnada çalıştığınız bazı taktiksel oyunları çamura saplayabilirsiniz. Oyunun genelinde daha etkili oynayan taraf bizdik. Göztepe de iyi bir takım elbetti. Kazanma hırsından, oynama arzularından son derece memnunum.

"GALATASARAY'A UYGUN BULMUYORUM"

Bir türlü gerçekleşmeyen transferlere de değinen Terim, "Son günlerin en popüler sorursu gündemi bu. İsimler üzeriden transfer ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bazen transfer yapmak iste paranız olmuyor paranız olduğunuz zaman zaman kalmıyor... Ben arkadaşlarımın büyük bir özveriyle ve iyi niyetle çalıştığını düşünüyorum. İçinde bununduğumuz durumu tasvip etmiyorum.. İçinde bulunduğumuzu durumu Galatasaray'a uygun görmüyorum. Galatasaraylılar'dan 31'ine kadar sabır rica ediyorum. Galatasaray bir şeyler yapacaktır, buna inanıyorum. Ya bu arkadaşlar gelir cumartesi Alanya'da oynarlar, bundan sonra iteleyeceğiniz, öteyleyeceğiniz zaman da yok. Şimdiye kadar beklediler, taraftarlardan biraz da sabır istiyorum.

Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a 3 puanı getiren golü Sinan Gümüş attı. Galatasaray ligde bir sonraki maçını Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ | MAÇTAN NOTLAR

Belhanda'nın yerine Selçuk İnan!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşılaşmasında cezalı olan Belhanda'nın yerine orta sahada Selçuk İnan'a görev verdi. Sarı kırmızılı takımın kaptanı, en 8 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev almıştı. Selçuk ligde 49 gün sonra 11'de yer aldı.

Fatih Terim tam 85 gün sonra takımının başında sahaya çıktı!

2 Kasım 2018 tarihininde oynanan Fenerbahçe derbisinde son olarak saha kenarında takımının başında maça çıkan Fatih Terim'in cezası sona erdi.

Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim de sosyal medya hesabından ' Nasıl özledik seni saha kenarında görmeyi' yazarak duygularını paylaştı.

Terim'in listesinde yer almayan Loic Remy için transfer harekatı!

Ara transferin bitimine 5 gün kalmasına karşın halen golcü takviyesi yapamayan Galatasaray yönetimi, Loic Remy'i kiralamak için girişimlerde bulundu.

Galatasaray, Lille Kulübünde forma giyen ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Loic Remy'i 5 aylığına kiralamak için Fransız ekibi ile görüştü.

Ancak bu transferdeki sürpriz gelişme ve detay ise Loic Remy'nin, Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede yer almadığı ortaya çıktı.

32 yaşındaki oyuncu ile alakalı Terim'in bir rapor vermediği ve tamamı ile Galatasaray yönetiminin insiyatif, tasarrufu ile bu transfer için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Transfer döneminin bitimine kısa süre kaldığı için Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in sunduğu oyuncu listesi dışında forvet takviyesi için birçok isimle görüştüğü ifade edildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in istediği forvet transferini halen gerçekleştiremeyen Galatasaray Kulübünde Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay uzun süre sonra sarı kırmızılı takımın deplasmanda oynadığı bir karşılaşmaya gelmedi.

Sarı kırmızılı takımın İzmir'deki deplasmanına gelmeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadyumu'ndaki kulüp binasında Özbekistan Futbol, Boks ve Okçuluk Federasyonu idarecilerini ağırladı.

İzmir'deki karşılaşmaya Galatasaray yönetiminden yalnızca maç günü 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar geldi.

Galatasaray sosyal medya hesabından yanlış anons!

Sarı kırmızılı kulübün sahaya çıkacağı ilk 11 resmi twitter hesabından yanlış yayınlandı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, ilk 11'de Fernando'ya yer verirken sarı kırmızılı kulübün resmi hesabı ise Donk'u oynattı!

Farkedilen bu hata ve yanlış anons üzerine Galatasaray Kulübü 5 dakika sonra Fernando'yu ilk 11'e koyup kadroyu yeniden paylaştı.

Yasin Öztekin hasret giderdi!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılan ve Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşları Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş ile uzun süre sohbet etti

GALATASARAY SPOR TOTO SÜPER LİG PUANI KAÇ? RAKİBİ KİM?

Galatasaray bu sonuçla puanını 35'e çıkardı. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI CANLI ANLATIM

68' Göztepe defansının arkasına sarkan Onyekuru atılan uzun pasta Beto ile karşı karşıya kaldı ancak istediği vuruşu yapamadı.

57' Göztepe'de Borges penaltı atışından yararlanamadı.

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

35' Sinan Gümüş'ün getirdiği topta Feghouli, kale sahası içinde topu ağlara gönderemedi.

33' Galatasaray'da Maicon'un attığı gol VAR kararı sonrası iptal edildi.

28' Galatasaray'ın ilk şutu Onyekuru'dan geldi. Sol çaprazdan kaleye gönderilen topu Beto kontrol etti.

10' Göztepe'nin baskısı sırasında Marcao, topu Muslera'ya gönderdi, Muslera ağır zeminde rakip futbolcuya çalım atmaya çalışırken Jerome topa dokundu, top direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Sinan Gümüş