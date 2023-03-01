Fatih Terim'e "hakaret" suçundan Turgay Demir 20 bin lira tazminat ödeyecek

Spor yorumcusu Turgay Demir' sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, haklarını ihlal edip şeref ve haysiyetini rencide edici mahiyette olarak "hakaret" suçundan 20 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

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Fatih Terim'e "hakaret" suçundan Turgay Demir 20 bin lira tazminat ödeyecek

Spor yorumcusu Turgay Demir'e sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "hakaret" suçundan 20 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

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KÜFÜRLE AĞIR DERECEDE SALDIRIDA BULUNDUĞU İFADE EDİLDİ

Terim'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Turgay Demir'in Twitter'dan, Fatih Terim'in kişilik haklarına küfürlerle ağır derecede saldırıda bulunduğu ifade edilerek, bu paylaşımla Terim'in kişilik haklarının ihlal edildiği aktarıldı.

Dilekçede, Demir'in bu paylaşımıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulduğu ve bu kapsamda açılan davada, Demir'in İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "hakaret" suçundan 4 bin 350 lira para cezasına çarptırıldığı ve bu kararın istinaf tarafından da onandığı hatırlatıldı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, bu kararlardan da görüleceği üzere dava konusu ifadelerin Terim'in kişilik haklarını ihlal edip şeref ve haysiyetini rencide eder mahiyette olduğu aktarıldı.

Dilekçede, Demir'in 60 bin lira manevi tazminatı 2 Mayıs 2019'dan itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmedilmesi talep edildi.

KARAR AÇIKLANDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Davacı Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol, davalı Turgay Demir'in Terim'e yönelik ağır küfür kullandığını belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Davalı Turgay Demir'in avukatı Sena Cıstak ise müvekkilinin söylediği sözden dolayı pişman olduğunu ve paylaşımını kısa sürede sildiğini ifade etti. Demir'in Terim'den özür dilediğini belirten Cıstak, davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek Turgay Demir'in Fatih Terim'e 20 bin lira manevi tazminatı, haksız fiil tarihi olan 2 Mayıs 2019'dan itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.

KAYNAK: AA

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