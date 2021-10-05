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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybetti

Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı yaptığı açıklamada kötü haberi duyurdu. Hamileliğinin başında sürecin riskli olduğunu belirten Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin bugün yaptığı paylaşımda bebeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paylaşımında "You will always be my favorite" yazan bir görsele yer veren Merve Terim Çetin şu ifadeleri kullandı:

"Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi.

Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi.

Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi.

Belki de bu yola ciktigim icin deli oldugumu dusunen herkes hakliydi...

Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.

Fiziken ve ruhen cok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var.

Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Guzel gunlerde bulusmak dilegiyle... seni goremesekte cok sevdik oglum, baska bir hayatta bulusuruz elbet..."

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybetti

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybetti

Merve Terim Çetin daha önce yaptığı açıklamada sürecin riskli olduğunu belirterek, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybetti

Berkem Temizel
Gece Editörü
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