Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında Ziraat Türkiye Kupası son finalisti Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy. Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Donk, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Ryan Babel

Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan.

SARI-KIRMIZILI TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN YER ALACAK

Galatasaray ile Akhisarspor maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak. Süper Lig'de geride kalan sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Akhisarspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak. Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'nda finalde mücadele eden ve izinli olan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek..