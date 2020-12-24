MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık Perşembe günkü bölümüne Şef Fatih Tutak konuk oldu. Bugüne dek Masterchef'te yapılmış en enteresan yemeklerden biri yapıldı. Peki Fatih Tutak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şef Fatih Tutak hangi ödülleri aldı? İşte ayrıntılar...

FATİH TUTAK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Fatih Tutak, 31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Fatih Tutak, ilk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İstanbul'da çırak olarak Paul Pairet ile çalıştıktan sonra ilk olarak Çin'in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong’ta ve sonrasında da Singapur'da, Marina Bay Sands'in mutfağında görev aldı. Buradayken şef Seiji Yamamoto tarafından yönetilen Nihonryori Ryugin'de dört aylık stajyerlik hakkı kazandı. Ardından Kopenhag'ta, dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da şef Rene Redzepi ile çalıştı. 2015’te Bangkok'ta The Dining Room of The House of Sathorn’da baş aşçı oldu ve Tayland mutfağına yöneldi. Mutfak Operasyonları Direktörü olduğu restoran 2017'de Asia's 50 Best Restaurants listesine girdi. 2018-19'da Michelin Guide Thailand listesine girdi.

Annesinin mantısından yola çıkarak bir mantı hazırladı. “From My Mum” adını verdiği bu yemeği ilgi çekti ve The Dining Room of The House of Sathorn’da Türk mutfağından yola çıkan bir menü sundu. 2019'da Türkiye'ye döndü ve Aralık 2019'da İstanbul'daki ilk restoranı Turk Fatih Tutak'ı açtı. CNN Travel'ın 2020'nin dünyanın en iyi 20 yeni restoranı listesinde yer aldı.

ŞEF FATİH TUTAK HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

2017: En iyi 36. Restoran/The Dining Room of The House of Sathorn - Asia’s 50 Best Restaurants

2018: En iyi 43. Restoran/The Dining Room of The House of Sathorn - Asia’s 50 Best Restaurants

2018: Michelin Plate/The Dining Room of The House of Sathorn - Thailand Michelin Guide

2020: "En İyi Şef" Adayı - Time Out İstanbul 19. Yeme İçme Ödülleri

2020: "En İyi Restoran" Adayı/Turk Fatih Tutak - Time Out İstanbul 19. Yeme İçme Ödülleri

MASTERCHEF YARIŞMACILAR

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de doğmuştur. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi.

İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamladı.

Son olarak ise New York'taki Benno Restoran'da çalışmaya başladı. İngilizce bilen Emir Elidemir, yarışmanın sonraki etabına kalabilmek için ter dökecek.

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Üç farklı yarışmacının yer aldığı düelloda yaptığı 'Asma yaprağında barbun balığı' ile rakipleri Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan'dan sıyrılarak jürinin takdirini kazanan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Muğla'nın Bodrum ilçesinden dahil oldu. Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, burada kazandığı deneyimi yarışmada avantaja dönüştürdü.

ÖZGÜL ÇOŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Bu sene de önceki sezonlarda olduğu gibi jüri kotuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005’te Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Bir sonraki sezonda da sevilen programda yine jüri üyeliği görevini üstlendi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

“Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi” sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var. 2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Danilo Zanna, oğlu ve eşiyle çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

MASTERFCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.