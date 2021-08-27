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Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile oynadığı Avrupa maçındaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk, Ümraniyespor'a transfer oldu. Peki Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne? soruları araştırılmaya başlandı. Cevaplar haberimizde...

Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, HJK Helsinki'yi 5-2 mağlup etmiş ve  genç oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk gösterdiği performansla bir anda herkesin odak noktası haline geldi. Attığı golle adından söz ettiren genç oyuncu 2021-2022 sezonun devre arasında Ümraniyespor'a transfer oldu.  Genç oyuncuyu merak edenler internette Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne?

FATİH YİĞİT ŞANLITÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR? 

1 Ocak 2003 tarihinde Adana'da doğan Fatih Yiğit Şanlıtürk, futbol kariyerine Bakırköy Aslanspor altyapısında başladı. Daha sonra Fenerbahçe altyapısında oynayan 19 yaşındaki genç orta saha futbolcusu, 23 Kasım 2020'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. Dün akşam Avrupa'da oynadığı karşılaşma ile dikkatleri üzerine çeken Şanlıtürk'ün güncel piyasa değeri 125 bin Euro civarında.

Genç oyuncu 5 Şubat 2022 tarihinde bonservisiyle birlikte Ümraniyespor'a transfer oldu. Sarı lacivertli takımdan transfere ilişkin yapılan bilgilendirme açıklamasında," Futbol Akademimizden yetişen, A Takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor’a transfer olmuştur. Futbolcumuza Ümraniyespor’da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Fatih Yiğit Şanlıtürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresi ne?

FATİH YİĞİT ŞANLITÜRK'ÜN INSTAGRAM ADRESİ NE?

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan genç yıldız, dün akşam oynadığı HJK Helsinki maçının ardından kendisine gelen tebrikleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Instagram adresine @fatihyigitsanliturk kullanıcı adı ile ulaşabilirsiniz.

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