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  3. Fatih'ler, İmamoğlu'nu yerin dibine soktu! Önce Fatih Portakal, şimdi Fatih Altaylı! Hiç acımadan rezil ettiler! Altaylı'nın son hamlesi şaşırttı!

Fatih'ler, İmamoğlu'nu yerin dibine soktu! Önce Fatih Portakal, şimdi Fatih Altaylı! Hiç acımadan rezil ettiler! Altaylı'nın son hamlesi şaşırttı!

Gazeteci Fatih Altaylı, kar yağışlarının etkili olduğu günlerde, yollara yapılmayan tuzlama çalışmalarını eleştirdiği bir tweet paylaştı. İBB AKOM'u etiketlediği paylaşımı anında silen gazeteci, takipçilerini şaşırttı.

Fatih'ler, İmamoğlu'nu yerin dibine soktu! Önce Fatih Portakal, şimdi Fatih Altaylı! Hiç acımadan rezil ettiler! Altaylı'nın son hamlesi şaşırttı!

CHP'ye yakın isim olduğu bilinen gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevini yerine getirmediğini belirten bir paylaşımda bulundu. Kar yağışlarının olumsuzluklara yol açtığı bugünlerde, yollara yapılmayan  tuzlama çalışmalarını eleştiren Altaylı, paylaştığı gönderide bulunduğu konumu belirterek, "Keşke biraz tuzlasalar" notunu ekledi. Ünlü gazetecinin dakikalar içerisinde tweetini silmesi, dikkatlerden kaçmadı.

Fatih'ler, İmamoğlu'nu yerin dibine soktu! Önce Fatih Portakal, şimdi Fatih Altaylı! Hiç acımadan rezil ettiler! Altaylı'nın son hamlesi şaşırttı!

SEÇMENLERİ DE FARKINDA

CHP'li İBB'nin, sorumluluklarını yerine getiremediğinin farkında olan CHP'li seçmenler, Altaylı'nın tweetini silmesine kendi hesaplarından tepki gösterdi. Kullanıcılar ünlü gazeteci için, "Sen gazetecisin, korkmana gerek yok, gerçekler ortada" yorumunda bulunurken, İBB'yi eleştirmeyi de ihmal etmediler. "Doğruya doğru, yanlışa yanlış" diyen seçmenler, özellikle kar yağışı ile birlikte artan İETT ve araç kazalarından İBB'yi sorumlu tuttu.

Fatih'ler, İmamoğlu'nu yerin dibine soktu! Önce Fatih Portakal, şimdi Fatih Altaylı! Hiç acımadan rezil ettiler! Altaylı'nın son hamlesi şaşırttı!

FATİH PORTAKAL DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Fatih Altaylı'nın yanı sıra, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'da İBB'yi hedef alarak,  İETT kazalarına dikkat çekti. "Tekerleği patlayan İETT otobüsü yoldan çıkıp korkuluklara çarptı: 5 yaralı" haberini alıntılayan ünlü sunucu, "Bu kazalar normal mi yoksa kaza sayısında artış mı var? Araç Bakımları tam mı? Kışa hazırlar mı? Personel yorgun mu? Toplu taşım kullanan insanlar güvenebilir mi? Çünkü insan sağlığından söz ediyoruz, kamuoyunu bilgilendirmelisiniz." paylaşımında bulunarak, Ekrem İmamoğlu'na hesap sordu.

Fatih'ler, İmamoğlu'nu yerin dibine soktu! Önce Fatih Portakal, şimdi Fatih Altaylı! Hiç acımadan rezil ettiler! Altaylı'nın son hamlesi şaşırttı!Fatih'ler, İmamoğlu'nu yerin dibine soktu! Önce Fatih Portakal, şimdi Fatih Altaylı! Hiç acımadan rezil ettiler! Altaylı'nın son hamlesi şaşırttı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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