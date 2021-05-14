Fatih'te 'bekçilerin orantısız gücü' iddialarına soruşturma kararı: Kaymakamlıktan açıklama geldi!
İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan bir olaya müdahale etmek isterken zanlılara orantısız güç uyguladıkları iddia edilen bekçiler hakkında idari soruşturma başlatıldı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Fatih Kaymakamlığı yetkilileri, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen olayda, bekçilerin yere yatırdıkları bir kişiye fiziksel şiddet uyguladıkları ve kaöan kişileri de yakalamak amacıyla havaya ateş açtıkları iddiaları üzerine, söz konusu görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bekçilere direnerek zorluk çıkardığı öne sürülen kişilerden bir tanesinin yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındığı ve bu sırada bekçilere müdahale etmek isteyen bir kişinin ise havaya ateş açılarak kovalandığı anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
FATİH KAYMAKAMLIĞINDAN AÇIKLAMA
Sosyal medyada tepki çekerek eleştirilerin odağı olan görüntülere ilişkin Fatih Kaymakamlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, gözaltına alınan Ş.B. adlı kişinin uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tutuklandığı, diğer kişiler hakkında ise sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten para cezası kesildiği belirtildi.
Kaymakamlık, olaya müdahale eden görevliler hakkında ise idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.