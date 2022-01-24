Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan değerli sanatçı Fatma Girik'in özel hayatı merak konusu olmaya başladı. Sevenleri ölümüne kadar nasıl bir hayat yaşadığını merakla araştırıyor. Biz de haberimizde Fatma Girik evli miydi? Fatma Girik - Memduh Ün neden evlenmedi? Memduh Ün kimdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

FATMA GİRİK EVLİ MİYDİ? FATMA GİRİK - MEMDUH ÜN NEDEN EVLENMEDİ?

Fatma Girik’in, Memduh Ün’ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filminde rol alması hayatının dönüm noktalarından biri oldu. 180’den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato’da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır. Memdun Ün Fatma Girik evli mi: 57 yıldır sinema sanatçısı ‘le birlikte olan Memduh Ün ile Fatma Girik hiç evlenmedi. Memduh Ün, 1969 yılında ayrı yaşamaya başladığı eşinden hiçbir zaman boşanmadı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato’da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı. 2015 yılında vefat eden Memduh Ün ile Fatma Girik hiç evlenmedi çünkü Memduh Ün zaten başkası ile evliydi, karısı intihar eder diye hiç boşanmadı.

Memduh Ün geçmişte verdiği bir röportajında gerçek eşi ve Fatma Girik’e olan aşkıyla ilgili şunları söylemişti:

"Bütün dostlarım, “Neden boşanmıyorsun?” diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye. Evliydim, 1949’da evlenmiştim. 1969’da artık eşimle tüm diyalog bitmişti; evden ayrıldım, ve bir daha eve dönmedim. Bütün dostlarım, “Neden boşanmıyorsun?” diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye.

69’dan sonra birbirimizi hiç görmedik. Ama bütün bakımıyla, ihtiyaçlarıyla maddi olarak ilgilendim, iyi yaşamasını sağladım. 60’lardan bugüne en büyük destekçim olan Fatma Girik’le zamanla daha da çok bağlanan, birbirine güvenen bir ikili olduk.

Beraberlikler tavizsiz olmuyor, ben biraz geçimsiz bir insanım. Fatma ise çok verici. Beni tolore ediyor. İşin sırlarından biri de ikimizin aynı mesleğe aşık olması…” Memdun Ün gerçek karısı kimdir: Memduh Ün’ün boşanmadığı gerçek eşinin adı Cahide Şen. Sağlığında Milliyet Sanat dergisinden Agah Öztunç’a konuşan Memduh Ün eski eşiyle ilgili bir de sırrını paylaşmıştı:

‘Ayrılırsan ‘İntihar ederim’ diyor. Edebilir, o yüzden boşanmadım.”

MEMDUH ÜN KİMDİR?

İstanbul'da, yeni kurulacak bir cumhuriyetin temelleri atıldığı sırada,14 Mart 1920'de dünyaya gelen Memduh Ün zorlu bir dönemde hayata adımını attı. Memduh Ün, birçok farklı işte çalıştı. Vefa Lisesi'nde okuduktan sonra ailesinin durumunun yeterli olmayışı nedeniyle çok istediği üniversite hayaline veda etmek üzereyken, başvurduğu yurt tarafından kabul edilince, tıp eğitimine başladı. Ne var ki, futbola olan aşırı ilgisi, kafasına koyduğunu yapan kişiliğiyle birleşince eğitimini üçüncü sınıfta bırakmasına neden oldu.

Bu karar, seneler sonra "futbolcudan olma sinemacı" sıfatını yapıştıracaktır üzerine. Yıllar süren profesyonel futbol hayatını ve bir de Beşiktaş'ta yaşadığı İstanbul şampiyonluğunu askerlik takip etti.

Yıl 1947. Taş çatlasa senede 10-15 filmin yapıldığı, ki bu yapılan filmlerinde çok ucuza maledildiği, Türk sinemasının nispeten kısır olduğu bir dönem. Hürrem Erman'ın bir filmi için aranan jön, Şehir Tiyatroları'nın jönleri çok pahalı olduğundan, başrol, Memduh Ün'e verildi ve usta sinemacı kariyerine oyuncu olarak başladı.

Ağırlık verdiği melodram ve polisiye türüyle, ünlü yönetmen 50'li yılların sonundan 60'lı yılların sonuna kadar geçen sürede, yönetmen olarak en verimli dönemini yaşadı.

Yaptığı filmler şimdilerin birçok önemli sinemacısına ön ayak olur nitelikte.

Yeşilçam’ın şahit olduğu en uzun soluklu aşklardan biri Fatma Girik ve Memduh Ün arasında yaşandı. İkili Fatma Girik’in aktris olarak isminin duyulduğu proje olan “Ölüm Peşimizde”nin setinde tanıştı. Yönetmen koltuğunda Memduh Ün vardı. Aşk, 1960 yılında başladı.

Filmografisi oldukça geniş olan Memduh Ün, Türk Sineması'na bu güne kadar 41 filmde oyunculuk, 75 filmde yönetmenlik, 121 filmde yapımcılık, 33 filmde senaristlik yaptı.

Ün ayrıca, iki filmin kurgusuna ve 1 filmin de müziklerine imza atmıştır. Halit Refiğ, Feyzi Tuna, Ülkü Erakalın ve Tunç Başaran gibi önemli ustalara hocalık yapmış olan usta yönetmen, sinemaya katkısını yalnızca farklı alanlarda ürettiği filmlerle değil, bu önemli isimleri Türk sinemasına kazandırmasıyla da kolay doldurulamayacak bir kariyerin de sahibi oldu.

Göz ardı edilemez bu büyük kariyerinin yanı sıra, hayat arkadaşı Fatma Girik başta olmak üzere bir çok yeni yüzü Türk sinemasına kazandırdı.

Yerçekimli Aşklar, Zıkımın Kökü, Bütün Kapılar Kapalıydı, Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Arkadaş, Ayşecik, Ateşten Damla, Gün Doğmasın Memduh Ün'ün yönettiği filmler arasında.