Fatma Girik'in kardeşi hastaneye dava açtı! "Korona değildi, ablamı öldürdüler!"

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik, başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 79 yaşındaki sanatçının Covid-19 hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucunda yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise olayın bu kadar basit olmadığını ve ablasının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek hastaneye dava açtı.

"KORONAYI KESİN BURDA OLDU"

Günay Girik'in hastaneye ‘bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten dava açtığı ifade edildi. Fatma Girik'in ölümünün ardından da hastane önünde konuşan Günay Girik, "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

"TEST İÇİN BİN LİRA İSTEDİLER"

Günay Girik'in avukatı ile birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Davanın avukatı Akın Centilmen, yaptığı açıklamada ise "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor. Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor" dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Centilmen, "Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

"ARTIK SÜREÇ YARGIDADIR"

Avukat Centilmen, suç duyurusunu Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın burada yürütüleceğini dile getirdi. Fatma Girik'in yeğeni ve manevi kızına açılan davayla ilgili de detay veren Günay Girik "Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süreç boyunca ‘Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir." şeklinde konuştu.