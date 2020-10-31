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  3. Fatma Erçetin Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu!

Fatma Erçetin Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu!

İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremde tsunamiye yakalanan 86 yaşındaki Fatma Erçetin boğularak hayatını kaybetti. Erçetin'in ölümü Türkiye'de tsunamiden dolayı gerçekleşen ilk ölüm vakası oldu.

Fatma Erçetin Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sırasında 86 yaşındaki Fatma Erçetin ve çocukları  kendilerini can havliyle dışarı attı. Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını sandalyeye oturtan çocukları komşularına bakmak için arka sokağa gitti. O sırada aniden suyun yükselmesiyle oluşan tsunami Erçetin'i de önüne katarak ilerledi. Akıntıya kapılan yaşlı kadını tesadüfen gören torunu babaannesini hemen sudan çıkardı ancak Erçetin için artık çok geç oldu. Sudan çıkarılan Erçetin, vatandaşların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

''İYİ YÜRÜYEMEDİĞİ İÇİN SUDAN ÇIKAMADI''

Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı. O anları anlatan Erçetin, "Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken babaannemi suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı" dedi.

Fatma Erçetin Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu!

"SUYUN İÇİNDE BİRİNİN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Erçetin'in sudan çıkarılmasına yardım eden Mustafa Keleş ise, "Depremden sonra insanlar deniz kenarına toplanmıştı. Sular yükselince yaşlılar oldukça zorlandı. Biz de burada bulunduğumuz için onlara yardım ettik. Ben otururken suyun içinde birinin olduğunu gördük. Hemen suya girerek çıkardık. Yollar kapalı olduğu için ambulans da giremedi ve teyzemizi kurtaramadık. Çok zor bir durumdu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Fatma Erçetin Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu!

TÜRKİYE'DE TSUNAMİDEN İLK ÖLÜM

Sözcü'nün haberine göre; son 3 bin yılda Türkiye kıyılarında kayda geçen 90 tsunamiden biri dün deprem sonrası yaşandı. Kayıtlara göre son 150 yılda tsunamiden ilk ölüm de dün gerçekleşti.
 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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