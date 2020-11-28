Fatsa Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Fatsa Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Fatsa Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Fatsa İlçe Stadı - Ordu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Ömer Tolga Güldibi(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)
Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 5. Rıdvan Sönmez, 6. Emrah Günaydın, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme, 14. Doğukan Bulut, 17. Fatih Arat, 23. Emre Usta, 47. Muhammed Burak Çelik, 99. Bilal Can İner
Yedekler
75. Kadir Balcı, 7. Haci Şükrü Çiçek, 8. Onur Hafızoğlu, 21. Kemal Bolat, 28. Cevatcan Ekinci, 77. Sinan Yazıcı, 92. Tevfik Doğukan Pala
Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 35. Kaan Bulut, 61. Mert Caymaz, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara
Yedekler
1. Mehmet Bayram, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 20. Gökhan Demir, 26. Erkan Şentürk, 55. Mertkan Cengiz, 66. Yasin Başaytaç
Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|11
|9
|1
|1
|15
|4
|28
|11
|2
|1928 Bucaspor
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|25
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|11
|6
|2
|3
|11
|8
|20
|3
|4
|Edirnespor
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|19
|3
|5
|Ofspor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|18
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|7
|Artvin Hopaspor
|11
|5
|1
|5
|18
|22
|16
|-4
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|14
|3
|9
|Belediye Derincespor
|11
|3
|5
|3
|11
|10
|14
|1
|10
|Nevşehir Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|12
|12
|14
|0
|11
|Çankaya FK
|9
|4
|0
|5
|8
|10
|12
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|11
|3
|3
|5
|14
|20
|12
|-6
|13
|Payasspor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
|14
|Kızılcabölükspor
|11
|2
|3
|6
|13
|19
|9
|-6
|15
|Antalya Kemerspor
|11
|1
|4
|6
|10
|18
|7
|-8
|16
|Manisaspor
|11
|1
|3
|7
|7
|18
|6
|-11
Fikstür
|28.11.2020
|Antalya Kemerspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|1928 Bucaspor
|28.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Payasspor
|28.11.2020
|Çankaya FK
|0-2
|Manisaspor
|28.11.2020
|Edirnespor
|2-1
|Belediye Derincespor
|28.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|28.11.2020
|Kemerspor 2003
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Kızılcabölükspor
|2-4
|1877 Alemdağspor
|28.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|4-1
|Artvin Hopaspor