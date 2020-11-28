Fatsa Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Fatsa Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Fatsa İlçe Stadı - Ordu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Ömer Tolga Güldibi(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)

Fatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11

1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 5. Rıdvan Sönmez, 6. Emrah Günaydın, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme, 14. Doğukan Bulut, 17. Fatih Arat, 23. Emre Usta, 47. Muhammed Burak Çelik, 99. Bilal Can İner



Yedekler

75. Kadir Balcı, 7. Haci Şükrü Çiçek, 8. Onur Hafızoğlu, 21. Kemal Bolat, 28. Cevatcan Ekinci, 77. Sinan Yazıcı, 92. Tevfik Doğukan Pala



Teknik Sorumlu

Murathan Karagöl

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11

85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 35. Kaan Bulut, 61. Mert Caymaz, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara



Yedekler

1. Mehmet Bayram, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 20. Gökhan Demir, 26. Erkan Şentürk, 55. Mertkan Cengiz, 66. Yasin Başaytaç



Teknik Sorumlu

Volkan Bozkurt

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 11 9 1 1 15 4 28 11 2 1928 Bucaspor 11 8 1 2 22 8 25 14 3 Fatsa Belediyespor 11 6 2 3 11 8 20 3 4 Edirnespor 11 6 1 4 17 14 19 3 5 Ofspor 10 5 3 2 17 13 18 4 6 Arnavutköy Belediye 10 5 2 3 10 8 17 2 7 Artvin Hopaspor 11 5 1 5 18 22 16 -4 8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 2 5 13 10 14 3 9 Belediye Derincespor 11 3 5 3 11 10 14 1 10 Nevşehir Belediyespor 11 4 2 5 12 12 14 0 11 Çankaya FK 9 4 0 5 8 10 12 -2 12 1877 Alemdağspor 11 3 3 5 14 20 12 -6 13 Payasspor 11 2 3 6 13 17 9 -4 14 Kızılcabölükspor 11 2 3 6 13 19 9 -6 15 Antalya Kemerspor 11 1 4 6 10 18 7 -8 16 Manisaspor 11 1 3 7 7 18 6 -11

Fikstür