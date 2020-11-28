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Fatsa Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fatsa Belediyespor 1 - 0 Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fatsa Belediyespor ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Fatsa Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatsa İlçe Stadı - Ordu stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Fatsa Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Fatsa İlçe Stadı - Ordu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Ömer Tolga Güldibi(hakem), Ramazan Ufuk Avdaş(1. Yardımcı Hakem), Çağlar Öztürk(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Murat Yoldaş(dördüncü Hakem)

FATSA BELEDİYESPORFatsa Belediyespor

Fatsa Belediyespor İlk 11
1. Ömürcan Çavuşoğlu, 4. Enver Yıldız, 5. Rıdvan Sönmez, 6. Emrah Günaydın, 10. İsmail Bulut, 11. Mehmet Seçme, 14. Doğukan Bulut, 17. Fatih Arat, 23. Emre Usta, 47. Muhammed Burak Çelik, 99. Bilal Can İner

Yedekler
75. Kadir Balcı, 7. Haci Şükrü Çiçek, 8. Onur Hafızoğlu, 21. Kemal Bolat, 28. Cevatcan Ekinci, 77. Sinan Yazıcı, 92. Tevfik Doğukan Pala

Teknik Sorumlu
Murathan Karagöl

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPORArnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor İlk 11
85. Amaç Ulaş Bayram, 4. Doğukan Çevik, 6. Fuat Yaman, 9. Umut Aydın, 11. Mustafa Acun, 16. Muhammed Raşit Şahingöz, 17. Ozan Karabacak, 35. Kaan Bulut, 61. Mert Caymaz, 90. Okan Duran, 99. Fatih Kara

Yedekler
1. Mehmet Bayram, 10. İdris Güneş, 19. Kerem Kılıç, 20. Gökhan Demir, 26. Erkan Şentürk, 55. Mertkan Cengiz, 66. Yasin Başaytaç

Teknik Sorumlu
Volkan Bozkurt

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor119111542811
21928 Bucaspor118122282514
3Fatsa Belediyespor11623118203
4Edirnespor116141714193
5Ofspor105321713184
6Arnavutköy Belediye10523108172
7Artvin Hopaspor11515182216-4
8Yeşilyurt Belediyespor114251310143
9Belediye Derincespor113531110141
10Nevşehir Belediyespor114251212140
11Çankaya FK940581012-2
121877 Alemdağspor11335142012-6
13Payasspor1123613179-4
14Kızılcabölükspor1123613199-6
15Antalya Kemerspor1114610187-8
16Manisaspor111377186-11

Fikstür

28.11.2020Antalya Kemerspor1-3Diyarbekirspor
28.11.2020Yeşilyurt Belediyespor0-11928 Bucaspor
28.11.2020Ofspor3-1Payasspor
28.11.2020Çankaya FK0-2Manisaspor
28.11.2020Edirnespor2-1Belediye Derincespor
28.11.2020Fatsa Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
28.11.2020Kemerspor 2003 Diyarbekirspor
28.11.2020Kızılcabölükspor2-41877 Alemdağspor
28.11.2020Nevşehir Belediyespor4-1Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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