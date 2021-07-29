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Fatsa'da baba ve kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen baba ile kızı, boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkartılan baba ile kızı, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fatsa'da baba ve kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi'nde ailesinin kontrolünde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Nilsu Yeşil, dalgaların arasında gözden kayboldu. Kızının imdadına koşan baba Yaşar Yeşil, dalgaların içinde kızını kurtarmaya çalıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkartılan baba ile kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Fatsa'da baba ve kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdiFatsa'da baba ve kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Babanın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülen baba ile kız burada tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Nilsu Yeşil’in bilincinin açık olduğu öğrenilirken, baba Yaşar Yeşil’in ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ekipler vatandaşların bu alanda denize girmemesi için uyarılarda bulundu.

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