Faydaları saymakla bitmez! Soğan kürü ilaçlara taş çıkartacak cinsten! Yemeklerde sık sık kullanılan, faydaları herkes tarafından bilinen, hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen soğan sağlık için oldukça etkili. Yemeklerde, salatalarda kullanılan soğanın bir de kür olarak kullanılması faydasını iyice artırıyor. Solunum yollarından, regl düzensizliği kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen soğan kürü şifa niyetine 1 bardak içilmeli.

1 6 SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI Kadınlarda görülen miyom ve çikolata kist olarak adlandırılan rahatsızklara iyi gelir. Düzensiz bir şekilde ilerleyen regl döngüsünü düzene sokar. Özellikle protstat hastalarında görülen ve kış aylarında daha çok görülen karın ağrıları ve ayak üşümelerini tedavi eder.