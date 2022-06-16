Faydalarını öğrenince çöpe atmaktan vazgeçeceksiniz! Karpuzun kabuğu da meyvesi gibi şifalı! Yaz aylarının vazgeçilmezi olan, bol sulu olmasından dolayı harareti almada etkisi büyük olan karpuz, genellikle kabuğundan ayrı tüketilmekte. Ancak karpuz kabuğunda bulunan besin değeri, en az karpuzun içindeki kadar faydalıdır. Kabuğun, sindirim sistemi ve bağışıklığı düzenlemekten, libidoyu artırmaya kadar birçok faydası var!

1 9 Likopen ve diğer flavonoidler içeren karpuz kabuğu, serbest radikallerin etkisini azaltarak, yaşlanmaya bağlı oluşacak olan kırışıklıkların giderilmesinde, güneşten dolayı oluşabilecek lekelerin giderilmesinde ve oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olabilecek antioksidanlarla doldur.