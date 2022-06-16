Faydalarını öğrenince dalından koparıp yiyeceksiniz! Dut, bağışıklığı düzenliyor, daha iyi görmeyi sağlıyor Yaz aylarında ağaçlardan koparılıp yenebilen, reçeli, pestili, şurubu gibi birçok çeşidi yapılabilen, sağlık açısından da oldukça faydalı olan dut, mevsiminin gelmesi ile birlikte daha çok tüketilmeye başlandı. Sindirimi düzenlemek, kemiklere iyi gelmek gibi faydaları bulunan dut, yaz mevsiminde ilaç gibi tüketilebilir.

1 10 İçeriğindeki yüksek liften dolayı sindirim sağlığını korumaya yardımcı olan dut, mide kaynaklı oluşabilecek kabızlık, şişkinlik ve kramp gibi olumsuz durumların tedavisi için tüketilebilir.