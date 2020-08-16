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  3. Feci kaza! Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı

Feci kaza! Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, seyir halinde olan bir otomobille çarpışan Jandarma minibüsü ters döndü. Araçtaki 3 personel yaralandı.

Feci kaza! Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Balıkesir- Çanakkale yolunun Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda gerçekleşti.

Kasım Aktaş'ın kullandığı 34 CGP 152 plakalı araç ile Y. E. Kaya'nın kullandığı 10 JAA 136 plakalı jandarma minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan jandarma minibüsü refüje çarpıp, ters döndü.

Feci kaza! Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı

3 PERSONEL YARALANDI

Balıkesir- Çanakkale yolunun Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda meydana gelen kazada, şoför Y.E. Kaya ve 2 personel yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kaza! Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü Aktaş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Feci kaza! Jandarma personelini taşıyan minibüs kaza yaptı

Berkem Temizel
Gece Editörü


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