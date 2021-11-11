Fedai öğretmen kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Fedai Altun'un biyografisi...

Malatya'da yaşayan ve beden eğitimi öğretmenliği için atama beklerken inşaat işçiliği yapan Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar yaşamını yitiren Altun'un kim olduğunu nereli ve kaç yaşında olduğunu merak etti. İşte, Fedai Altun'un biyografisi...

FEDAİ ÖĞRETMEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE FEDAİ ALTUN'UN BİYOGRAFİSİ...

Fedai Altun, 1998 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Besyo bölümünde başarıyla tamamlayan Altun, katıldığı KPSS sınavından 83 puan almıştır. Fedai Altun, Malatya'da yer alan Dilek Mahallesi’ndeki mezarlıkta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybetti.