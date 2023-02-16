Felipe Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Araujo 13 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe de Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Araujo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Araujo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Araujo'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Felipe Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2022 yılında Nacional-PB

5 Mayıs 2022 yılında São Bernardo-SP

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Felipe Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Araujo şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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