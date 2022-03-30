Feministliği abartıp, hüküm vermeye kalktı! "Regl döneminde oruç tutulabilir" dedi, o paylaşım sosyal medyada infiale yol açtı!

Sosyal medyada hüküm verme furyası tüm hızıyla devam ediyor. Din alimleri ve bilim insanlarını geride bırakan tespit ve düşünce paylaşımları her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Bilge isminde bir genç kızın regl dönemine ilişkin paylaşımı sosyal medyada infiale yol açtı. Kadınların regl döneminde oruç tutabileceğine dikkat çeken genç kıza "Feministler ne zamandan beri hüküm verebiliyor?" tarzında mesajlar geldi.

"KADIN, REGL, ORUÇ"

Bahsi geçen paylaşımda, "Kadın, regl, oruç... Allah'ın izniyle Ramazan'a günler kala kadınlara hatırlatma yapmakta fayda var. Regl, hastalık hali değildir; aksine sağlık hali içinde olmasını beklediğimiz bir durumdur. Bir kadın (hasta hissedecek kadar ağır geçirmiyorsa kanaatimce) oruç tutmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın hemen ardından sosyal medyada infial yaratan tartışmalar gündeme geldi. Çoğu kesim atılan tweete "Önüne gelen hüküm veremez, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak lazım" şeklinde yorumda bulundu.