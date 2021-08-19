Fenerbahçe 1 - 0 HJK Helsinki | MAÇ SONUCU
Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe ilk maçına çıktı. Oynanan maçın ardından Fenerbahçe evinde HJK Helsinki'yi 1 - 0 yendi.
Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da kazanan taraf olmak istiyor. Play-off turu ilk maçında HJK Helsinki ile karşılaşan sarı lacivertliler maçı 1 - 0 kazandı.
MAÇIN DETAYLARI
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.
İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.
Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
FENERBAHÇE - HJK HELSİNKİ MAÇ SONUCU
Fenerbahçe 1 - 0 HJK HELSİNKİ