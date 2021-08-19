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Fenerbahçe 1 - 0 HJK Helsinki | MAÇ SONUCU

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe ilk maçına çıktı. Oynanan maçın ardından Fenerbahçe evinde HJK Helsinki'yi 1 - 0 yendi.

Fenerbahçe 1 - 0 HJK Helsinki | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da kazanan taraf olmak istiyor. Play-off turu ilk maçında HJK Helsinki ile karşılaşan sarı lacivertliler maçı 1 - 0 kazandı.

MAÇIN DETAYLARI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.

Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE - HJK HELSİNKİ MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 1 - 0 HJK HELSİNKİ

Fenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki

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