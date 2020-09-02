Yeni sezona etkili bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, birçok oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Transferin en hızlı takımı olan sarı-lacivertliler, hazırlık maçlarında da iyi bir sonuç aldı. Bu yıl şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe'de kadro rotasyonunu geniş tutmak istiyor.

Emre Belözoğlu'nun ilk sportif direktörlük macerasında oldukça başarılı olduğu gözlemleniyor. Kadroda tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de görmek isteyen Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, Manisaspor'dan Bilal Budak transferini bitirdi.

TRT Spor'dan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, 16 yaşındaki Bilal Budak, artık Fenerbahçeli. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

BİLAL BUDAK KİMDİR? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

7 Aralık 2003 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Bilal Budak, futbola Manisaspor altyapısında başladı. Kariyerine Manisaspor altyapısında başlayan Budak, geçtiğimiz sezon ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Manisaspor ile 21 maça çıkan genç oyuncu, orta saha mevkisinde görev yapıyor. 21 maçta 3 gol ve 1 asisti bulunuyor. Bilal'ın Manisaspor ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.