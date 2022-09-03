Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 5.haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u Joao Pedro ve Joshua King'in attığı gollerle 2-0 yendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

7. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Szalai'nin orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Joao Pedro, ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun Kolovetsios ile girdiği ikili mücadelede seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Crespo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında Campanharo'nun kafasından seken topu altıpasın önünde King kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Hosseini'ye çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arao'nun şık pasında topla buluşan Pedro'nun ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanda seri paslarla hücum eden sarı-lacivertlilerde King, Pedro'yla duvar pas yaptı. King, ceza yayına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

52. dakikada King'in ceza yayı üzerinden çektiği şutta top üstten auta gitti.

70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasına Rossi'nin kale sahası önünde yaptığı vuruşta, top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada Peres'in ceza sahasında yaptığı hata sonucu topu kapan Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı yanındaki Gavranovic'e çıkardı. Müsait durumdaki Gavranovic'in şutunu kaleci Altay Bayındır kurtardı. Altay'dan dönen topu kale sahası önünde Cardoso tamamlamak istedi ancak bu şutta da Altay Bayındır topu direk dibinde ayağıyla kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

86. dakikada Rossi'nin soldan getirerek ceza sahasına çevirdiği topla arka direkte Ferdi Kadıoğlu buluştu. Ferdi'nin kayarak yaptığı vuruşta top yan direkten oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+1 Arda Güler), Crespo (Dk. 79 Osayi-Samuel), Arao, Alioski (Dk. 90+1 Lincoln), İrfan Can Kahveci (Dk. 67 Mert Hakan Yandaş), King (Dk. 68 Rossi), Pedro

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini (Dk. 59 Ackah), Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Mensah (Dk. 85 Kemen), Gavranovic (Dk. 74 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 85 Mane)

Gol: Dk. 37 Pedro, Dk. 51 King (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Campanharo, Dk. 82 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Szalai (Fenerbahçe)

Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

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