Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33.hafta maçında Goztepe'yi konuk eden Fenerbahçe mücadeleyi 4.dakikada Serdar Aziz, 83.dakikada Arda Güler'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde, Serdar Aziz'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

18. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının sağından ortasında, arka direkte Moubandje'nin yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ AYRINTILARI GELECEK...