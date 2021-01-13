Fenerbahçe, 2020 yılında en çok etkileşim alan kulüp oldu!

Adba Analytics'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanları belirlendi.

Paylaşımlar 1 Ocak 2020-23 Aralık 2020 tarih aralığını kapsarken, raporun genel hacim verilerini içeren ilk bölümünde sadece Twitter paylaşımları yer aldı. '2020'nin en çok konuşulanları' bölümünde Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, haber siteleri, bloglar, forumlar gibi mecralar da analize dahil edildi.

Yapılan araştırmaya göre, geçen yılın en çok etkileşim alan futbol kulübü, 4 milyonun üzerinde paylaşım ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 3 milyon ile Galatasaray, 2 milyon ile de Beşiktaş takip etti.

Yabancı futbol kulüpleri arasında Twitter hesabı en çok etkileşim alan kulüpler sıralandığında, Manchester United 8 milyonluk etkileşimiyle ilk sırada bulunurken, Liverpool ve Arsenal bu kulübün arkasında sıralandı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN KULÜPLER

Türkiye'de en çok etkileşim alan futbol kulüplerinin paylaşım sayısına göre sıralaması şöyle:

1. Fenerbahçe: 4.377.113

2. Galatasaray: 3.005.710

3. Beşiktaş: 2.269.841

4. Trabzonspor: 901.336

5. İstanbul Başakşehir: 352.701

DÜNYADA EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN KULÜPLER

1. Manchester United: 8.211.620

2. Liverpool: 7.207.526

3. Chelsea: 7.175.318

4. Arsenal: 6.342.914

5. Barcelona: 4.851.794

FATİH TERİM AÇIK ARA FARKLA LİDER

Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ikinci ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un üçüncü sırada bulunduğu sıralama, şu şekilde oluştu:

1. Fatih Terim: 2.172.311

2. Sergen Yalçın: 794.632

3. Erol Bulut: 539.782

4. Ersun Yanal: 517.542

5. Şenol Güneş: 292.706