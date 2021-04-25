Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.

Maçın ilk golü 15. dakikada Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'dan geldi. 21. dakikada Bosna - Hersekli oyuncu Haris Hajradinovic topu ağlarla buluşturarak takımı Kasımpaşa'ya ilk golü getirdi.

40. dakikada Atilla Szalai'nin , 45+1'de Valencia attığı penaltı ile Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 üstünlükle tamamladı.

İkinci yarının tek golü Kasımpaşa'dan geldi. Kasımpaşa'nın Kosavalı oyuncusu Florent Hadergjonaj 81. dakikada penaltı golü ile maçı 3-2 yaptı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3-2 ev sahibi takımın galibiyeti ile sona erdi.

Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 10 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, rakibine karşı 8. galibiyetini elde etti.

Emre Belözoğlu döneminde 5. maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 72'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa, 37 puanda kaldı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise bay geçtikten sonra Alanyaspor'u ağırlayacak.

37. HAFTA PUAN DURUMU

75 Puan - Beşiktaş

72 Puan - Fenerbahçe

69 Puan - Galatasaray

63 Puan - Trabzonspor

(-) Trabzonspor 36, diğer 3 takım ise 35 maç yapmıştır.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDAN DAKİKALAR

11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kale alanına yönelen Ozan Tufan, Valencia ile verkaç yaptıktan sonra topla buluştu. Ozan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta Hadergjonaj, kale çizgisi önünde topa dokunarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

15. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Caner Erkin'in sağdan ortasında Valencia'nın altıpasın içinden yaptığı düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

21. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Serdar Aziz'in geri pasında kaleci Harun Tekin'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Meşin yuvarlağı bir anda önünde bulan Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1

33. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas ile 2 önemli gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas'ın ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Aynı dakika içinde bu kez Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Pelkas, Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi.

40. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında ön bölümde Szalai'nin kafayla aşırttığı meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-1

45. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin pasında Valencia ceza sahasında Haddadi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

45+1'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Valencia, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-1

54. dakikada Caner’in sol kanattan ceza sahası önüne gönderdiği pasta Pelkas, ara pasında Nazım’ı gördü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58. dakikada Tarkan’ın pasında savunmanın arkasına sarkan Thelin bekletmeden vuruşunu yaparak, topu filelere gönderdi. Bu pozisyonda ofsayt bayrağı kalkarken, VAR da devreye girdi ve ofsayt kararını onadı.

76. dakikada orta alanda topla buluşan Sinan Gümüş soldan ceza sahası içine girerek şutunu gönderdi ancak kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada savunmanın arkasına sarkan Hajradinovic göğsüyle düzeltip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Harun’un müdahalesiyle yerde kalınca Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Hadergjonaj geçti. Bu futbolcunun sert şutunda top filelerle buluştu. 3-2

85. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Sinan Gümüş yerden çok sert vurdu ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

86. dakikada Sinan Gümüş’ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mame Thiam, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Ertuğrul bu pozisyonda da geçit vermedi.

87. dakikada soldan son çizgiye inen İrfan Can’ın ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Gustavo düzeltip aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

90. dakikada Hadergjonaj’ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Luckassen kafayı vurdu ancak Harun topu kornere gönderdi.