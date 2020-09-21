Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti. Fenerbahçe ilk haftada Çaykur Rizespor’u 2-1; Hatayspor ise son şampiyon Başakşehir’i 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.

9. dakikada Hatayspor’da Pablo Santos, Enner Valencia’ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

18. dakikada Hatayspor’da Ruben Ribeiro, ceza sahası içinde Tolga Ciğerci ile girdiği ikili mücadelede kendisini yere bıraktığı için sarı kart gördü.

27. dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia, Pablo Santos’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

46. dakikada İkinci yarı Fenerbahçe’nin vuruşuyla başladı

53. dakikada Caner’in kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafayı vuran Gökhan’ın şutu direk dibinden dışarı çıktı, ama öncesinde ofsayta yakalandı.

55.dakikada Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Hatayspor’da Isaac Sackey, Enner Valencia’ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58. dakikada Valencia’nın tedavisinin yapılmasından sonra Sosa’nın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü!

63. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu kaleci Munir’de kaldı.

65. dakikada Sosa’nın serbest vuruşuna ön direkte Gökhan kafayı vurdu, şutu direkten geri döndü.

68. dakikada Fenerbahçe’de oyuna Mert Hakan Yandaş ve Novak dahil olurken, Ferdi ile Tolga kenara geldi.

69. dakikada Hatayspor’da Mame Diouf’un yerine Mirkan Aydın oyuna girdi.

73. dakikada Hatayspor’da Ribeiro, Gökhan Gönül’e yaptığı faul sonrasında gördüğü ikinci sarı kartının ardından takımını 10 kişi bıraktı.

81. dakikada Hatayspor’da Sackey, Fenerbahçe’nin hızlı hücumunu engellemek isterken ikinci sarı kartını görerek takımını 9 kişi bıraktı!

82. dakikada Fenerbahçe’de Caner Erkin’in yerine Deniz Türüç oyuna girdi.

Maç, 0-0 berabere sona erdi.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Bulut, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Michael Frey'i yedeğe çekti. Sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine Mauricio Lemos, Ozan Tufan ve Enner Valencia'ya ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Thiam, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sadık Çiftpınar, Michael Frey, Deniz Türünç, Marcel Tisserand ve Filip Novak yer aldı.

MAURİCİO LEMOS İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

DİRAR VE RODRİGUES MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.

SARI LACİVERTLİLER 58 GÜN SONRA ÜLKER STAD'INDA RESMİ MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertli takım, 58 gün sonra Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Fenerbahçe, iç sahada son resmi müsabakasını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile yapmıştı. Geçen sezonun 34. ve son haftasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

TARAFTARDAN PANKARTLI MESAJ

Fenerbahçe taraftarı, Atakaş Hatayspor maçında hazırladıkları pankartlarla takımlarına destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında stada alınmayan taraftarlar, "Okul Açık" tribününe pankart astı.

Üzerinde "Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef" yazılı pankartta kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve oyuncuların resimleri yer aldı.

- Caner ile Gökhan, Fenerbahçe formasıyla uzun zaman sonra Ülker Stadı'nda

CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL UZUN ZAMAN SONRA F.BAHÇE FORMASIYLA ÜLKER STADI'NDA

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.