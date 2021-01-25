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  3. Fenerbahçe açıkladı: Mesut Özil'in maliyeti belli oldu!

Fenerbahçe açıkladı: Mesut Özil'in maliyeti belli oldu!

Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Yıldız oyuncunun maliyeti de belli oldu.

Fenerbahçe açıkladı: Mesut Özil'in maliyeti belli oldu!

Mesut Özil'i kadrosuna katarak dünya futbolunda ses getiren Fenerbahçe, yıldız oyuncunun mali detaylarını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için Premier Lig ekibine bonservis bedeli ödemeyeceğini belirtti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Arsenal'e sportif sonuçlara bağlı olarak 1 milyon 750 bin euro ödeneceği söylendi.

32 yaşındaki süperstara 2020-2021 sezonunda herhangi bir maaş ödemesi yapılmayacağı, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 sezonları için ise senelik 3 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.
Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."

Onur Çelik
Spor Editörü
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