Fenerbahçe açıkladı: Mesut Özil'in maliyeti belli oldu!
Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi. Yıldız oyuncunun maliyeti de belli oldu.
Mesut Özil'i kadrosuna katarak dünya futbolunda ses getiren Fenerbahçe, yıldız oyuncunun mali detaylarını açıkladı.
Sarı-lacivertliler, bu transfer için Premier Lig ekibine bonservis bedeli ödemeyeceğini belirtti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Arsenal'e sportif sonuçlara bağlı olarak 1 milyon 750 bin euro ödeneceği söylendi.
32 yaşındaki süperstara 2020-2021 sezonunda herhangi bir maaş ödemesi yapılmayacağı, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 sezonları için ise senelik 3 milyon euro ödeneceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 Avro ödeyecektir.
Şirket tarafından Futbolcu'ya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir."