Fenerbahçe - Alanyaspor! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Alanyaspor'u Süper Lig'in 21. haftasında konuk ediyor. Ligde 8. kez karşı karşıya gelecek olan iki rakip takım, Kadıköy'de 3 puan almak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 20:00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi.

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse.

TEKNİK DİREKTÖR: Erol BUlut