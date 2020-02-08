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Fenerbahçe - Alanyaspor! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Alanyaspor'u Süper Lig'in 21. haftasında konuk ediyor. Ligde 8. kez karşı karşıya gelecek olan iki rakip takım, Kadıköy'de 3 puan almak için mücadele edecek. 

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 20:00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol BUlut




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