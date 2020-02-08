Fenerbahçe - Alanyaspor! İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe Alanyaspor'u Süper Lig'in 21. haftasında konuk ediyor. Ligde 8. kez karşı karşıya gelecek olan iki rakip takım, Kadıköy'de 3 puan almak için mücadele edecek.
FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 20:00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Garry Rodrigues, Kruse, Muriqi.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih Uçan, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse.
TEKNİK DİREKTÖR: Erol BUlut
HABERE YORUM KAT