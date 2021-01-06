Fenerbahçe-Alanyaspor MAÇ ÖZETİ VE SONUCU | 2020-2021 SEZONU

Süper Lig'de 17. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Maç 2 - 1 son erdi.

Fenerbahçe, 15 maçta 29 puan toplayarak ligin 5. sırasında yer alıyor. Alanyaspor ise 16 maçta 30 puan ile 3. sıradaki yerini aldı. Nefes kesen mücadelede taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 17. hafta maçı Fenerbahçe ve Alanyaspor arasında oynandı. Karşılaşma, Ülker Stadyumu'nda 7 Ocak Perşembe günü saat 19.00'da başladı. Maçı, hakem Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak üstlendi.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE 2-1 ALANYASPOR

GOL: 12' Sinan Gümüş, 70' Pelkas, 81' Babacar

İlk yarı sonucu: 1-0

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11

FENERBAHÇE:

Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam.

ALANYASPOR:

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini 12. dakikada Sinan Gümüş ve 70. dakikada Pelkas atarken Alanyaspor'un tek sayısını 81. dakikada penaltıdan Babacar kaydetti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın 67. dakikada kullandığı penaltıyı Marafona kurtardı.

Bu sonucun ardından ligde galibiyet serisini üç maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 32'ye yükseltip 2. sıraya yerleşti. İstanbul takımlarına karşı çıktığı son 5 maçta galibiyet alan Alanyaspor, bu mağlubiyetin ardından 30 puanda kaldı. Alanyaspor'un son 5 maçta tek galibiyeti bulunuyor.

1' Sağdan bindiren Nazım'ı ortasında top Marafona'da kaldı.

4' Bareiro'nun ceza alanı dışından şutunda top Sadık'tan döndü.

5' Fenerbahçe'de Mame Thiam sarı kart gördü.

12' GOL! Sinan Gümüş müthiş bir gol attı ve Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşe doksanını buldu Sinan.

15' Alanyaspor'da Davidson ve Tzavellas, Fenerbahçe'de ise yedek kaleci Harun sarı kart gördü. Davidson cezalı duruma düştü. Böylece maçın ilk 15 dakikasında 4 sarı kart çıkmış oldu.

20' Savunma arkasına sarkan Thiam karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada, gol geçersiz.

22' Fenerbahçe korner dönüşü hızlı çıktı. Thiam'ın sağdan ortasında arka direğe gelen Sinan'ın kafa vuruşunda kale sahasındaki Pelkas'dan dönen top sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

23' Sinan'ın soldan ortasında Thiam'ın kafa vuruşunda top Marafona'da kaldı.

25' Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı. Ferdi oyuna girmek için hazırlanıyor...

26' Juanfran'ın sağdan ortasında Bareiro kale sahasında topa dokunamadı.

30' Valencia oyuna devam ediyor şu anda. Kulübenin gözü, kendisini deneyen Ekvadorlu'da... Ferdi ısınma çalışmalarını sürdürüyor.

34' Caner'in kullandığı kornerde Marafona yumruklarıyla uzaklaştırdı, pozisyonun devamında Valencia içeriye çevirdi ancak gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok.

39' Bareiro'ya faul yapan Tisserand sarı kart gördü.

44' Topla oynamada Alanyaspor'un %70'e %30'luk üstünlüğü bulunuyor.

45' Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top Altay'da kaldı.

45+2' Fenerbahçe hızlı atağında Thiam sağ çaprazdan vurdu, top yan ağlarda kaldı.

45+3' Alanyaspor hole yaklaştı! Ceza alanı sağ çaprazında Efecan'ın vuruşunda Altay köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

46' Alanyaspor gole çok yaklaştı! Soldan kullanılan köşe vuruşunda Altay'ın elinden seken top Davidson'un önünde kaldı. Onun vuruşunda top üstten dışarı gitti.

51' Sinan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Pelkas kaleyi düşündü ancak savunmadan seken top kornere gitti.

57' Fenerbahçe gole yaklaştı! Gustavo'nun pasında Sinan ceza alanında dönerek vurdu, Marafona'dan dönen topu Thiam kafayla boş kaleye yollamak istedi ancak dokunamadı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı da havada.

59' Efecan'a faul yapan Sinan Gümüş sarı kart gördü. Ardından hakeme itiraz eden Çağdaş Atan da sarı kart gördü.

61' Pelkas'ın kafa pasında ceza alanına sarkan Thiam topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havada.

65' Fenerbahçe penaltı kazandı! Tzavellas'ın hatalı geri pasında araya giren Valencia, kaleciyi geçmek isterken yerde kaldı. Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Marafona da sarı kart gördü.

67' Valencia'nın penaltısını Marafona kurtardı.

70' GOL! Pelkas attı! Ozan'ın pasında ceza alanına giren Pelkas, şık bir plase vuruşla topu köşeden ağlara yolladı.

79' Alanyaspor penaltı kazandı! Serbest vuruşta ceza alanında Babacar'a Sadık'ın faul yaptığını işaret ediyor hakem...

80' GOL! Babacar penaltıda topu ağlara yolladı.

85' Alanyaspor beraberliğe yaklaştı! Soldan gelen ortada Babacar'ın kafa vuruşunda Altay gole izin vermedi.

90+1' Erol Bulut sarı kart gördü.

90+4' Fenerbahçe hızlı atağında Ferdi'nin vuruşu direkten döndü.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ