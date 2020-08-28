Hazılıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı.

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yenmiş, Fatih Karagümrük'le de 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe üçüncü maçında ise Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile mücadele etti. Zorlu mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçın skorunu belirleyen karşılıklı goller Salih Uçan ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.

GARRY RODRIGUES SAKATLANDI VE OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında yıldız futbolcu Garry Rodrigues 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

Alanyaspor 7. dakikada Salih Uçan ile öne geçti. Kaleye uzak bir noktadan orta açan Salih'in vuruşu doğrudan ağlara gitti.

Caner Erkin maçın 25. dakikasında hakeme itirazdan sarı kart gördü.

38. dakikada Alanyaspor savunmasından çıkarken topu kapan Caner Erkin, Thiam'ı gördü. Thiam'ın pasında Ferdi Kadıoğlu attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan isimler Ozan Tufan, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Michael Frey oldu. Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Mame Thiam ise kenara geldi.

63'te Garry Rodrigues sakatlanarak yerini Zajc'a bırakmak zorunda kaldı. Altay'ın yerine Harun, Gustavo'nun yerine Jailson, Mert Hakan Yandaş'ın yerine ise Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe sahaya Altay, Gökhan, Zanka, Sadık, Caner, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam 11'i ile çıktı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de yeni transfer Sinan Gümüş yedekler arasında yer alırken, Novak, Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Dirar ve Lemos ise kadroda yer almadı.

ALANYASPOR İLK 11'İ

Alanyaspor ise Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan Karaca, Salih Uçan, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Ceyhun Gülselam kadrosuyla mücadele etti.