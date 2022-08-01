Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yedeğini buldu! Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan ile anlaşma tamam!

Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından Altay Bayındır'a alternatif olabilecek bir kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. Transfer sezonunun başından bu yana Ertuğrul Taşkıran için Kasımpaşa ile görüşen ve bu görüşmelerden sonuç elde edemeyen sarı lacivertliler ibreyi Çaykur Rizespor'un kalecilerine kırdı.

FENERBAHÇE GÖKHAN İLE ANLAŞTI

Tarık Çetin ve Gökhan Akkan ile görüşen Fenerbahçe, Tarık'ın ikinci kaleci olmak istememesi nedeniyle Gökhan ile görüşmeye başladı. Sarı lacivertliler, Gökhan ile anlaşma sağlarken kulüpler arasındaki görüşmeler de başladı.

RİZESPOR İLE PAZARLIK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin para ve oyuncu teklifinde bulunduğu Çaykur Rizespor'un ise 2 milyon Avro talep ettiği öğrenildi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre oyuncu için istenen rakam 2 milyon Avro. Gökhan Akkan'ın senelik 11 milyon TL ücret kazandığı, sarı lacivertlilerin bonservis ve yıllık ücret de indirim talep etti. İndirim olmaması durumunda yönetimin başka oyunculara yöneleceği belirtildi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'ın transferiyle ilgili yapılan açıklamada futbolcu için anlaşmaya varıldığı iddiaları yalanlandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı basın organlarında yer alan, kalecimiz Gökhan Akkan'ın transferi için anlaşmaya varıldığı ve transferin tamamlanması için takımdan ayrıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, Gökhan Akkan ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi sürdürmemektedir. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur”

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINDA BİTİYOR

Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 1.5 milyon Avro olan 27 yaşındaki Gökhan Akkan, 1.88 cm boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Kariyerinde 255 maça çıkan Gökhan Akkan, kalesinde 358 gol görürken 70 maçta ise kalesini gole kapattı. Gökhan Akkan'ın Çaykur Rizespor ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.