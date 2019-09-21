Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

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Süper Lig'de günün önemli maçında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ligde geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Ankaragücü de evinde Malatyaspor'a 4-0 yenilmişti. Ersun Yanal bu maçta savunmada Zanka'nın yanında oynayan Jailson'un yerine Rami'ye şans veriyor. Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nu riske edilmedi ve yedekler arasında bulunuyor. İŞTE İLK 11'LER Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo; Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat, Faty, İlhan, Canteros, Orgill



