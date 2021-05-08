Fenerbahçe, Ankaragücü'nü uzatmalarda geçti! Süper Ligin 40.haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, rakibini Ozan Tufan ve Valencia'nın attığı gollerle 2-1 yendi. Sarı lacivertli takım bu sonuçla lider Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesiyle puan farkını 2'ye indirdi.

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Süper Ligin 40.haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe konuk olduğu ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nü 2-1 skorla yendi. MAÇTAN DETAYLAR Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alper Potuk, 3. dakikada Ankaragücü'nü öne geçirdi. Orta sahada büyük boşluklar veren Kanarya'da teknik direktör Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül'ü oyuna alırken Mert Hakan'ı çıkardı. Ozan Tufan orta sahaya geçti. 43. dakikada Ozan Tufan, skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 2. yarıda iki takım da birçok pozisyon buldu. 90+6'da Valencia, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı: 2-1. Bu sonuçla Fenerbahçe 79 puana yükseldi. Ankaragücü ise 38 puanda kaldı. Kanarya, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesiyle son 2 haftaya Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde girdi. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü ankaragücü