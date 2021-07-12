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Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu | Sime Vrsaljko

Gökhan Gönül'ün ardından sağ beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de oyuncu arayışları sürüyor. Gündemine birçok isim alan sarı lacivertlilerin Atletico Madrid'in oyuncusu Sime Vrsaljko'yi imza aşamasına getirdiği belirtildi. Tek sorun ise oyuncunun sağlık durumu.

Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu | Sime Vrsaljko

Gökhan Gönül ile sözleşme imzalamayı düşünmeyen ve Nazım Sangara'den de beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, sağ bek transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertli ekibin gündemine Atletico'lu Sime Vrsaljko ismi girdi. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Kanarya'nın, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Hırvat futbolcu konusunda detaylı bir araştırma yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu | Sime Vrsaljko

DOKTOR RAPORU BEKLENİYOR

Sarı lacivertli ekibin, 29 yaşındaki tecrübeli sağ beke 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Atletico Madrid ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi'nin, Vrsaljko için verilecek olan doktor raporunu teslim almadan öne bu transfer konusunda harekete geçmeyi düşünmüyor. Eğer Vrsaljko'nun herhangi bir sağlık problemi çıkmazsa, Fenerbahçe ekibi işi bitirmek için İspanya'ya giderek bu transferi çözecek.

Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu | Sime Vrsaljko

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