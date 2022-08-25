UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Fenerbahçe, Play Off Turu ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien takımını rövanş maçında konuk ediyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Austria Wien maçı canlı izle | Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanıyor. Kadıköy'deki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki maç saat 20.00'da başlayan maçı İspanyol hakem Jesús Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Ángel Nevado yapıyor.

Fenerbahçe - Austria Wien maçı EXXEN platformundan ekranlara geliyor.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçı, EXXEN platformundan şifreli olarak ekrana gelecek. Sporseverler üye olarak bu maçı takip edebilir.

FENERBAHÇE - AUSTRİA WİEN MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ