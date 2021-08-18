Fenerbahçe Avrupa sahnesinde 231. sınavına çıkmaya hazırlanıyor!

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanmıştı Sarı lacivertliler play-off ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşı karşıya gelecek. Bu maç ile birlikte Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki 231. mücadelesine çıkmış olacak.

84 KEZ KAZANDI

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçirecek olan Fenerbahçe, daha önce oynadığı 230 maçta 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 98 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip ağları 284 kez havalandıran sarı lacivertliler, kalesinde 338 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şu şekilde:

O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 62 31 17 14 82 59

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 230 84 48 98 284 338

2 SEZONDUR AVRUPADA MÜCADELE ETMİYORDU

Fenerbahçe, yarınki maçla birlikte Avrupa sahnesinde 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya ekibi Zenit'le karşılaşmıştı. Bu maçın ardından Fenerbahçe, 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçına çıkacak.

PEREİRA'NIN FENERBAHÇE İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik direktör, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkmıştı. O dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla karşılaşan sarı lacivertliler, elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

IVAN BEBEK FACİASI YAŞANMIŞTI

Teknik direktör Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, son 16 turunda ilk maçı sahasında Braga'yı 1-0 mağlup etmişti. Rövanş maçında ise hakem Ivan Bebek'in tartışmalı karalarının uzun süre konuşulduğu mücadeleyi 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etmişti.