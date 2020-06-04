Fenerbahçe, Barış Sungur'un transferi için Bucaspor'la el sıkıştı

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe genç bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya çok yaklaştı.Sarı-Lacivertliler, 18 yaşındaki genç forvet Barış Sungur'un transferinde kulübü Bucaspor ile anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde doğdu. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Kaynak: TRT Spor