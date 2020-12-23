Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu!

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı bu akşam oynanacak. Ligde son haftalarda üst üste puan kaybı yaşayan Fenerbahçe ve Başakşehir, birbirleri karşısında çıkış arayacak. Okan Buruk yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'i birlikte götürmekte oldukça zorlandı. Devler Ligi'nde yer aldığı oldukça zorlu gruptan 3 puan çıkarabilen Medipol Başakşehir, turnuvaya veda etmişti.

Tüm konsantrasyonunu lige yöneltmek isteyen Okan Buruk ve ekibi, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise sezona 18 transferle yeni bir kadro oluşturarak girmişti. İlk haftalarda taraftarına olumlu futbolun sinyallerini veren Erol Bulut, son haftalarda alınan üst üste mağlubiyetlerle istifası istenen bir teknik adam haline geldi. Kamuoyu tarafından Erol Bulut'un mutlak kazanması gereken bir maç olarak gösterilen Başakşehir maçında, Fenerbahçe moral tazelemek istiyor.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçı, 23 Aralık Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Mücadelenin hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey üstlenecek.