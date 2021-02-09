DSÖ, virüsün çıktığı Çin'de incelemelerini tamamladı: Virüsü yarasalar yaymamışFenerbahçe - Başakşehir Türkiye Kupası maçı iddaa oranlarıAslışah Alkoçlar'ın gelinğinin hiakyesi ortaya çıktı! Anneannesinden ilham almışEski Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'tan, Ünal Karaman'a gönderme!AÖF kayıt yenileme başladı mı 2021? AÖF bahar dönemi (ikinci dönem) kayıt yenileme ekranıYusuf Yazıcı'nın Dijon'a attığı gol, ayın golü seçildi!MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor 2021? MSÜ geç başvuru ne zaman?Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başlıyor!ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı 2021?Sütyensiz spor yapan Songül Karlı verdiği frikikle ortalığı salladı!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe - Başakşehir Türkiye Kupası maçı iddaa oranları

Fenerbahçe - Başakşehir Türkiye Kupası maçı iddaa oranları

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde, Fenerbahçe ile Başakşehir, bu akşam karşılaşacak. İşte karşılaşmanın iddaa oranları...

Fenerbahçe - Başakşehir Türkiye Kupası maçı iddaa oranları

Süper Lig'de 24. haftaya lider giren Fenerbahçe, kendi evinde kaybettiği Galatasaray maçı ve Beşiktaş'ın Konyaspor'u mağlup etmesinin ardından 3. sıraya kadar geriledi. Ligde alınan Galatasaray yenilgisinin ardından Başakşehir'i mağlup ederek moral tazelemek isteyen Fenerbahçe, çeyrek final karşılaşmasının favorisi konumunda. 

Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ise bu sezon oldukça kötü bir form grafiği çiziyor. Şampiyon çalıştırıcı Okan Buruk ile de yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmişti. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yoluna devam istiyor. 

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR İDDAA ORANLARI

İddaa Risk Yönetim Kurulu tarafından Fenerbahçe-Başakşehir maçında, Fenerbahçe galibiyetine verilen oran 1.40 olurken, Başakşehir galibiyetine verilen oran 4.60 oldu. 

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasına verilen oran ise 3.75 olarak belirlendi. 2.5 Üst oranı 1.50, 2.5 Alt oranı 1.95 olarak bildirildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT