Fenerbahçe - Başakşehir Türkiye Kupası maçı iddaa oranları

Süper Lig'de 24. haftaya lider giren Fenerbahçe, kendi evinde kaybettiği Galatasaray maçı ve Beşiktaş'ın Konyaspor'u mağlup etmesinin ardından 3. sıraya kadar geriledi. Ligde alınan Galatasaray yenilgisinin ardından Başakşehir'i mağlup ederek moral tazelemek isteyen Fenerbahçe, çeyrek final karşılaşmasının favorisi konumunda.

Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir ise bu sezon oldukça kötü bir form grafiği çiziyor. Şampiyon çalıştırıcı Okan Buruk ile de yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmişti. Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yoluna devam istiyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR İDDAA ORANLARI

İddaa Risk Yönetim Kurulu tarafından Fenerbahçe-Başakşehir maçında, Fenerbahçe galibiyetine verilen oran 1.40 olurken, Başakşehir galibiyetine verilen oran 4.60 oldu.

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanmasına verilen oran ise 3.75 olarak belirlendi. 2.5 Üst oranı 1.50, 2.5 Alt oranı 1.95 olarak bildirildi.