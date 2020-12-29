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Fenerbahçe Beko 81-59 Asvel Lyon | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Fransa'nın ASVEL ekibini 81-59 yendi.

Fenerbahçe Beko 81-59 Asvel Lyon | MAÇ SONUCU

Salon: Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Guduric 16, De Colo 12, Barthel 4, Vesely 16, Ulanovas 2, Melih Mahmutoğlu 12, Brown 8, Pierre 6, Eddie 3, Düverioğlu 2, Tarık Biberovic

ASVEL: Freeman 9, Diot 6, Noua 3, Hayes 4, Lighty 11, Cole 10, Bako 6, Strazel 5, Kahudi 3, Howard 2, Lacombe

1. Periyot: 15-19

Devre: 38-32

3. Periyot: 59-42

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi ise 11. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla başlarken, savunmada daha iyi performans gösteren ASVEL, ilk periyodu 19-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan ve rakibine fazla sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hem hücum hem de savunmada üstün bir mücadele sergileyerek son çeyreğe 17 sayı (59-42) farkla önde girdi.

Son periyotta da farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 81-59 galip ayrıldı.

 



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