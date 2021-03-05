Fenerbahçe Beko- ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague'in 27.haftasında konuk olduğu Milano'yu 100-92'i geçerek moral bulan Fenerbahçe Beko bu kez Fransa'da ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO- ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, ASVEL maçı bu akşam 5 Mart Cuma saat 22.45’te Astroballe’de oynanacak. Mücadelede Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ingus Baumanis (Letonya) hakem üçlüsü düdük çalacak.

Maç, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko, ASVEL maçı beIN Sports Haber'den şifresiz ve naklen ekranlara gelecek.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-64 ASVEL

2019-20 – Normal sezon - ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko

2009-10 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 61-68 ASVEL

2009-10 – Normal sezon - ASVEL 76-78 Fenerbahçe Ülker