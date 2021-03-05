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  3. Fenerbahçe Beko- ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko- ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 28.hafta maçında Fransız ekibi ASVEL’e ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko- ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko- ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague'in 27.haftasında konuk olduğu Milano'yu 100-92'i geçerek moral bulan Fenerbahçe Beko bu kez Fransa'da ASVEL ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO- ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, ASVEL maçı bu akşam 5 Mart Cuma saat 22.45’te Astroballe’de oynanacak. Mücadelede Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ingus Baumanis (Letonya) hakem üçlüsü düdük çalacak. 

Maç, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko, ASVEL maçı beIN Sports Haber'den şifresiz ve naklen ekranlara gelecek.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL
2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-64 ASVEL
2019-20 – Normal sezon - ASVEL 72-88 Fenerbahçe Beko
2009-10 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 61-68 ASVEL
2009-10 – Normal sezon - ASVEL 76-78 Fenerbahçe Ülker

Tayfun Altuntaş
Editör
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